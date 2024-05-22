1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti

1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor\'u 2-0 mağlup etti

TFF 2. Lig play-off 3. turu ilk maçında 1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti. İlhan Depe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan 1461 Trabzon FK, Batuhan Kör'ün golüyle skoru 2-0'a getirerek galibiyetle ayrıldı. Rövanş maçı ise 27 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak.

22.05.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig play-off 3. turu ilk maçında 1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1461 Trabzon FK, İlhan Depe'nin 38'inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Mücadele seviyesinin yüksek geçtiği ikinci yarının uzatma dakikalarında Batuhan Kör'ün attığı golle durumu 2-0'a getiren bordo-mavililer, turun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

1461 Trabzon, Batuhan Kör, İlhan Depe, Sigorta, Van, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: 1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement