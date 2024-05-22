TFF 2. Lig play-off 3. turu ilk maçında 1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti.
Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1461 Trabzon FK, İlhan Depe'nin 38'inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Mücadele seviyesinin yüksek geçtiği ikinci yarının uzatma dakikalarında Batuhan Kör'ün attığı golle durumu 2-0'a getiren bordo-mavililer, turun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak.
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