1461 Trabzon FK Erzurum Kampında - Son Dakika
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1461 Trabzon FK Erzurum Kampında

1461 Trabzon FK Erzurum Kampında
29.07.2025 10:20
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1461 Trabzon FK, yeni sezon hazırlığı için Erzurum'a kamp kurdu ve ilk antrenmanını yaptı.

1461 Trabzon FK, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Erzurum'a kamp kurdu. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetimindeki ekip, ilk antrenmanını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 1461 Trabzon FK, ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi. Erzurumspor FK'nın eski oyuncusu ve teknik direktörü olan Muzaffer Bilazer yönetimindeki takım, akşam saatlerinde ilk antrenmanını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında yaptı. Kamp sürecinin 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

Bilazer, 1997-2000 yılları arasında futbolcu olarak Erzurumspor forması giymiş, 2019 ve 2023 yıllarında ise kulüpte teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Öte yandan Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'un teknik patronu Fatih Tekke, 22 yaşındaki oğlu Muhammet Berkay Tekke ile Erzurum'da bir araya geldi. Oğlu Muhammet Berkay Tekke'nin de formasını giydiği 1461 Trabzon FK, Erzurum kampında yoğun tempoda yeni sezona hazırlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1461 Trabzon FK Erzurum Kampında - Son Dakika

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