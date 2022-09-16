'TERİM' belgeselinin ardından gündeme gelen FETÖ firarisi Hakan Şükür'den açıklama: Kimin fikriyse iyi iş - Son Dakika
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'TERİM' belgeselinin ardından gündeme gelen FETÖ firarisi Hakan Şükür'den açıklama: Kimin fikriyse iyi iş

16.09.2022 16:06

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i konu alan Netflix'in 'TERİM' belgeselinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'e yer verilmemişti. Bunun üzerinde Hakan Şükür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eski Galatasaraylı FETÖ firarisi Hakan Şükür 'TERİM' belgeseli ile gündemde. Özel bir platformda yayınlanan 4 saatlik belgeselin '1996-2000' yıllarının anlatıldığı bölümde FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA GELDİ

O dönem Galatasaray'da forma giyen FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şükür, "Öncelikle değerli hocam Fatih Terim'in belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim." dedi.

"DAHA FAZLA İLGİ ÇEKTİLER"

FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklamalarına, "Bence platform ve Fatih Terim benden bahsetmeyerek daha fazla ilgi çekti. Kimin fikriyse iyi iş. En azından Arif'e yapmayın. Gıkı çıkmıyor, idare ediyor çocuk.. Onun da emeği çok, ayıp etmişsiniz" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür'den 'TERİM' belgeseli açıklaması

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Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'TERİM' belgeselinin ardından gündeme gelen FETÖ firarisi Hakan Şükür'den açıklama: Kimin fikriyse iyi iş - Son Dakika


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16:06 'TERİM' belgeselinin ardından gündeme gelen FETÖ firarisi Hakan Şükür'den açıklama: Kimin fikriyse iyi iş
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SON DAKİKA: 'TERİM' belgeselinin ardından gündeme gelen FETÖ firarisi Hakan Şükür'den açıklama: Kimin fikriyse iyi iş - Son Dakika
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