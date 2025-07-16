15 Temmuz Bilardo Şampiyonası\'nda Barış Sağıroğlu Şampiyon Oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Bilardo Şampiyonası'nda Yunusemre Belediyesporlu iki sporcu tüm rakiplerini geride bırakarak finalde karşılaştı. Büyük çekişme içerisinde geçen finalde Adnan Özçiftçi'yi 40-36 mağlup eden Barış Sağıroğlu şampiyon oldu.

Manisa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinliklerden biri de Üç Bant Bilardo Şampiyonası'ydı. Manisa'nın tüm ilçelerinden usta bilardocuların katılımıyla 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen turnuvada Yunusemre Belediyesporlu sporcular üst turlara çıkarak başarı gösterdi. Bu sporculardan Barış Sağıroğlu ve Adnan Özçiftçi finalde birbirine rakip oldu.

Şampiyon Barış Sağıroğlu oldu

Büyük çekişme içerisinde geçen, izleyenlerin büyük heyecan duyduğu final maçında rakibi Adnan Özçiftçi'yi 40-36 mağlup eden Barış Sağıroğlu şampiyon oldu. Turnuvada üçüncülüğü Nasuf Kara ve İlker Temiz paylaştı. Dereceye giren sporculara ödülleri verilerek hatıra fotoğrafı çekildi. Ödül töreninden sonra açıklama yapan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, gençlerin eğitimine ve spora önem veren eğitimci bir belediye başkanı olan Semih Balaban ile çalışmanın Yunusemre Belediyespor için değerinden bahsedip tüm branşlara olduğu gibi bilardoya da önem verdiklerini, il turnuvaları ve Türkiye Şampiyonalarında gelen başarıların gururunu da doyasıya yaşadıklarını belirtti. - MANİSA