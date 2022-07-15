Erkeklerde ise Muhammed Orhan birinciliği, Turgay Demir ikinciliği ve Muhammet Batuhan Çekiç üçüncülüğü elde etti.

Toplamda 3 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarışta, sancak koşusunun yanı sıra halk koşusu da yapıldı. Halk koşusunda kadınlarda Narin Demir birinci, Sultan Getgili ikinci ve İpek Özkavalak üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirildi - Son Dakika

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