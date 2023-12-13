16. hafta maçları 10 Ocak\'ta oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ile ilgili basın toplantısında konuştu.
Ertelenen Liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağını ifade eden başkan bu hafta oynanmayan maçların ise 10 Ocak 2024'te oynanacağını söyledi.
Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak'a ertelenirken, 19 Aralık'tan itibaren ligin 17. hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.
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