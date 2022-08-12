İlk iki çeyrek başa baş mücadeleye sahne olsa da ay-yıldızlılar ikinci devrede farkın açılmasını engelleyemedi.

Avrupa devre dışı kaldı! Türkiye için büyük fırsat... Eğer başarabilirsek müthiş bir gelir elde edeceğiz

Kaynak: AA

Makedonya, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.