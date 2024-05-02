16 Yaşındaki Milli Sporcu Cahit Emin Akyüz, Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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16 Yaşındaki Milli Sporcu Cahit Emin Akyüz, Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Hedefliyor

16 Yaşındaki Milli Sporcu Cahit Emin Akyüz, Avrupa Şampiyonası\'nda Madalya Hedefliyor

Erzurum'da babasının tavsiyesiyle boksa başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Cahit Emin Akyüz, Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor. Akyüz, antrenörleriyle birlikte çift antrenman yaparak şampiyonluk için hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Akyüz, gelecekte olimpiyat sporcularından biri olmayı hedefliyor.

02.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Erzurum'da babasının tavsiyesiyle kendisini denemek amacıyla başladığı boksta Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki milli sporcu Cahit Emin Akyüz, bu yıl haziran ayında Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Akyüz, babasının tavsiyesi sonrası yaklaşık 10 yıl önce milli takım antrenörü Erol Çavuşoğlu ile tanışıp boksa başladı.

Aldığı eğitimlerin ardından 2019'da Bilecik'teki Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ve aynı yıl Gürcistan'daki katıldığı uluslararası turnuvada ikinci olan Akyüz, 2022'de ise Erzurum'da düzenlenen organizasyonda Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçildi.

Aynı yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale çıkan Akyüz, Boks Milli Takımı Başantrenörü Gürkan Sönmez ve Erol Çavuşoğlu ile günde çift antrenmanla şampiyonalara hazırlanıyor.

Cahit Emin Akyüz, 11-19 Mayıs'ta Fethiye'de düzenlenecek Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ve bu yıl haziran ayında Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmeyi hedefliyor.

"Başarılarımı altın madalyayla süsleyeceğim"

Milli boksör Akyüz, AA muhabirine, çok çalışarak Türkiye şampiyonu olmayı başardığını ve ardından çok sayıda dereceler aldığını söyledi.

Bu süreçte babasının hep arkasında durduğunu ifade eden Akyüz, "Babam beni hiç yalnız bırakmadı, hep birlikte çalıştık. Antrenman 5 gündü, hafta sonları da babamla evde, dışarıda çift antrenman yaptık. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyorum. İnşallah Türkiye Şampiyonası'ndan sonra başarılarımı altın madalyayla süsleyeceğim. Bireysel hedefim, olimpiyatlarda ülkeme altın madalya getirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Temsilcisi de olan başantrenör Gürkan Sönmez ise Akyüz'ün Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Bu sene daha iyi çalıştık ve ümitliyiz, kendisi iyi sporcularımızdan ve altyapıda bizden yetişti. Türkiye ve Avrupa'da şampiyon olacağından eminiz. Çok sayıda Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu yetiştirdik. Uluslararası arenada İstiklal Marşı'nı daha fazla okutturarak ülkemizi en yüksek yere taşıyacağız." diye konuştu.

Antrenör Erol Çavuşoğlu da Akyüz'ün, geleceğin olimpiyat sporcularından biri olacağına inandığını anlatarak, milli sporcunun başarılı olması için her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Baba Sezai Akyüz de sporcu olmasını çok hayal ettiği oğlunun artık çocuklara ve gençlere örnek olmasını istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 16 Yaşındaki Milli Sporcu Cahit Emin Akyüz, Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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