17. Bahar Şenlikleri Müsabakalarında Dereceye Girenler Ödüllerine Kavuştu

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17. Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 17. Bahar Şenlikleri Sportif Müsabakaları Kupa ve Madalya Töreni'nde dereceye giren takımlar ve yarışmacılar madalyalarına kavuştu.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ödül törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, akademik personel, öğrenciler ve sporcular katıldı.

2024 Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen müsabakalara hem öğrenciler hem de üniversite personeli katılım gösterdi. Öğrenciler arasında düzenlenen turnuvalarda; Voleybol erkekler de birinciliği Eğitim Fakültesi alırken ikinciliği ise Spor Bilimleri Fakültesi elde etti. Futbol erkekler de birinciliğe Spor Bilimleri Fakültesi yerleşirken ikincilik koltuğuna ise Kemah Meslek Yüksekokulu oturdu. Voleybol kadınlar müsabakalarında da Spor Bilimleri Fakültesi şampiyon olurken Eğitim Fakültesi ikinci oldu. Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise üçüncülüğü paylaştı.

Üniversite personelleri arasında düzenlenen turnuvalarda ise erkek voleybol branşında Mühendislik Fakültesi birinci olurken Eğitim Fakültesi ikinci sıraya yerleşti. Futbol erkeklerde birincilik koltuğuna Mühendislik Fakültesi otururken ikinciliği ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı elde etti.

Düzenlenen Oryantiring yarışmasında erkekler kategorisinde birinciliği Yusuf Can Keskin, ikinciliği Yusuf Ağır ve üçüncülüğü ise Emirhan Alıcı elde etti. Kadınlar kategorisinde ise birinci Meryem Kotan, ikinci Nisa Ağıroğlu ve üçüncülüğü ise Yaren Hazel Cengiz ile Hatice Meriş paylaştı.

17. Bahar Şenlikleri Sportif Müsabakaları Kupa ve Madalya Töreninde dereceye giren takımlar ve yarışmacılara madalyaları; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Murat Şat, Kemah Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Etem Osma, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Çolak, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Uğurtürk, SKS Daire Başkanı Mesut Güğerçin, Fakülte ve Yüksekokul sekreterleri ile şube müdürleri tarafından verildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZİNCAN