17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 13-15 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Bin 600'ün üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacağı yağlı güreşler, 13-15 Haziran'da İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleşecek. Dev organizasyon bu yıl "Hocaların Hocası" unvanıyla tanınan şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7 organizasyondan oluşan 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ligin 3. organizasyonu olarak yapılacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak. Öte yandan birinci olanlara ekstra 3 puanın verileceği Sekapark etabı, güreşçiler için ayrı bir önem taşıyacak.

Pehlivanlar altın kemer için yarışacak

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin en iddialı pehlivanları kol bağlayıp güreş tutacak. Şampiyon başpehlivan, Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak. - KOCAELİ