17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İzlanda'yı 2-1 yendi - Son Dakika
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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İzlanda'yı 2-1 yendi

18.08.2022 22:28
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İzlanda'yı 2-1 yendi

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Telki Cup Turnuvası ikinci maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Telki Cup Turnuvası ikinci maçında İzlanda'yı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Telki Stadion'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 42. dakikada Ege Arslan ve 53. dakikada Kadir Subaşı atarken, İzlanda'nın golü 68. dakikada Oli Melander'den geldi.

Turnuvanın diğer maçında ise Macaristan ile Hırvatistan 2-2 berabere kaldı.

Milliler turnuvadaki son maçını 20 Ağustos Cumartesi günü ev sahibi Macaristan ile oynayacak.

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Kaynak: AA

Macaristan, İzlanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İzlanda'yı 2-1 yendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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