17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Hollanda'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarının hazırlıklarını Riva'da tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Begüm Üresin tarafından kadroya çağrılan futbolcular; koordinasyon, uyum çalışması ve hızlı hücum ile taktik üzerine varyasyonlar denedi.
Milliler, yarın Amsterdam üzerinden müsabakaların oynanacağı Leiden şehrine gidecek. 13 Mart'ta son çalışmasını gerçekleştirecek 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ilk maçını 14 Mart Perşembe günü İspanya ile yapacak. Ev sahibi Hollanda ile 17 Mart Pazar günü karşılaşacak ay-yıldızlılar, 20 Mart Çarşamba günü de Ukrayna ile mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazır - Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı, Konyaspor - Adana Demirspor maçında taraftarlarla buluştu ve Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Ayrıca AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Kalaycı, Konya Tarım Fuarı'na katılarak sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüştü. Kalaycı, Konya'nın tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki fuar girişimlerini desteklediklerini belirtti.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Döğerspor, rakibi Güneşspor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu. Döğerspor, yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.
Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Türk bayrağıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçti. Gümüş, 11 gün süren yürüyüşünde toplamda 418 bin 630 adım atarak 287 kilometre yol aldı. Yürüyüş sırasında güvenlik önlemleri alındı. Gümüş, Cuma günü Çanakkale Valisi'ne bayrağı teslim edecek ve şehitleri ziyaret edeceklerini belirtti.
Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası mücadeleleri, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başladı. Klasik yay erkek açık, klasik yay kadın açık, makaralı yay erkek açık, makaralı yay kadın açık, erkek W1 açık, kadın W1 açık (klasik/makaralı) kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 13 ildeki 23 kulüpten 16'sı kadın, 39'u erkek toplam 55 sporcu katıldı. Yarışmalar yarın sona erecek.
Merkez Hakem Kurulu, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar maç vermeme kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 20 ve 23 Mart'ta Antalya'da Estonya ve Moldova ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda Emir Yaşar, Onuralp Çevikkan, Mustafa Emir Akyıldız, Ömer Yiğit Kirişkuzu, Durmuş Efe Bayrak, Hamza Güreler, Taylan Utku Aydın, Eren Paşahan, Kadir Subaşı, Alp Koçaş, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz, Halim Ayaz Yükseloğlu, Martin Efe Korkut, Burak İngenç, Ege Arslan, İsak Vural, Emirhan Arkutcu, Muhammed Sinan Kaya, Doğanay Avcı, Arda Usluoğlu ve Adnan Karahisar yer alıyor.
Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sanat, spor ve meslek edindirme kursları düzenlemeye devam ediyor. Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bağlama kursuna katılan vatandaşlar, kurslardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.
Real Madrid'in La Liga'da Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta, Toni Kroos 300. maçına çıkarken, Luka Modric ise 350. kez sahaya çıktı. Başkan Florentino Perez, maç sonrasında iki futbolcuya maç sayılarını gösteren formalar hediye etti.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke'nin Sazlı ve Bağarası mahallelerinde futbol alt yapısını güçlendirmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla önemli projelere imza atıyor. Sazlı ve Bağarası'nda bulunan futbol sahaları, Avrupa standartlarına uygun kalite sertifikasına sahip BAL Ligi Futbol sahaları olarak tasarlanıyor. Bu sahalar, sadece futbol oynamakla kalmayacak, aynı zamanda gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri modern spor tesisleri olacak. Sahaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki futbol potansiyeli artırılarak gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için kritik bir rol oynayacak.
Erzurum'da düzenlenen '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda Aşkale Voleybol Takımı, üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyon oldu ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
Edremit Belediyesi, ilçedeki kadınların rahatça spor ve sosyal faaliyetlerini yapabileceği 10 kadın spor merkezi açacak. Belediye Başkanı İsmail Say, toplumun tüm kesimine sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirtti. Kadınlarımıza özel spor merkezlerinin olmasını istediklerini söyleyen Say, önümüzdeki 5 yılda 10 mahalleye kadın spor merkezleri kuracaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?