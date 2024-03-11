17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazır

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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Hollanda'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarının hazırlıklarını Riva'da tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Begüm Üresin tarafından kadroya çağrılan futbolcular; koordinasyon, uyum çalışması ve hızlı hücum ile taktik üzerine varyasyonlar denedi.

Milliler, yarın Amsterdam üzerinden müsabakaların oynanacağı Leiden şehrine gidecek. 13 Mart'ta son çalışmasını gerçekleştirecek 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ilk maçını 14 Mart Perşembe günü İspanya ile yapacak. Ev sahibi Hollanda ile 17 Mart Pazar günü karşılaşacak ay-yıldızlılar, 20 Mart Çarşamba günü de Ukrayna ile mücadele edecek.