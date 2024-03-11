17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazır - Son Dakika
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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazır

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Hollanda'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Begüm Üresin yönetimindeki milli takım, Riva'da gerçekleştirdiği çalışmalarda koordinasyon, uyum ve taktik üzerine varyasyonlar denedi. Milliler, yarın Amsterdam üzerinden müsabakaların oynanacağı Leiden şehrine gidecek ve ilk maçını 14 Mart Perşembe günü İspanya ile yapacak.

11.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Hollanda'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarının hazırlıklarını Riva'da tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Begüm Üresin tarafından kadroya çağrılan futbolcular; koordinasyon, uyum çalışması ve hızlı hücum ile taktik üzerine varyasyonlar denedi.

Milliler, yarın Amsterdam üzerinden müsabakaların oynanacağı Leiden şehrine gidecek. 13 Mart'ta son çalışmasını gerçekleştirecek 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ilk maçını 14 Mart Perşembe günü İspanya ile yapacak. Ev sahibi Hollanda ile 17 Mart Pazar günü karşılaşacak ay-yıldızlılar, 20 Mart Çarşamba günü de Ukrayna ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazır - Son Dakika

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