17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 4-0 yenerek ilk maçını kazandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 4-0 yenerek ilk maçını kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. tur ilk maçında San Marino'yu 4-0 mağlup etti. Trabzon'daki Of İlçe Stadı'nda oynanan maçta millilerin golleri Yusuf Sivaslıoğlu, Metehan Eksiner ve Yiğit Kabaktaş'tan geldi.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. tur ilk maçında San Marino'yu 4-0 mağlup etti.
Trabzon'daki Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada millilerin gollerini 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu, 28. dakikada Metehan Eksiner ve 48 ile 89. dakikada Yiğit Kabaktaş kaydetti.
Ay-yıldızlıların yer aldığı grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 3-2 yendi.
Milliler, bir sonraki maçını 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Macaristan ile oynayacak.???????
Kaynak: AA
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