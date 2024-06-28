17 yaşındaki Resul Aras, kick boksta başarılarına devam ediyor

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Küçük yaşlarda başladığı kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aras, 9 yaşında dayısının yönlendirmesiyle tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boks branşına geçiş yaptı.

Resul Aras kısa süre içinde Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde etti.

Aras, Muaythai Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birincilik kazandı.

Kick boksta 15 madalyası bulunan Aras, en son geçen ay 50 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda da birinci oldu.

Resul Aras, AA muhabirine, her katıldığı şampiyondan madalyayla dönmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın kendisini motive ettiğini ifade eden Aras, "Gelecek ay Türkiye Şampiyonası var. Orada da derece elde ederek 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Macaristan'da gerçekleşecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek istiyorum. Çok çalışıyorum, dünya şampiyonasında kürsüde yer alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Aras, kazandığı madalyalarla emeğinin karşılığını aldığını aktararak, her zaman daha iyisi olmak için mücadele ettiğini dile getirdi.

Antrenör Arif Değirmenci de sporcusunun gelecekte daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

Sporcusunun kick boksta güzel başarılara imza attığını aktaran Değirmenci, "Resul çok çalışkan, azimli bir sporcu. Gelecek ay düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde edeceğine inaıyorum. Onun ardından dünya şampiyonası hazırlıkları olacak ve orada da birincilik istiyoruz. Orada bizim için en büyük gurur bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutmak." diye konuştu.