18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

23.02.2022 21:12
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda altıncı maçında İtalya'ya 23-16 yenildi.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda altıncı maçında İtalya'ya 23-16 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım çekişmeli geçen maçta rakibine 23-16 mağlup oldu.

Milli takım 6 maç sonunda 1 galibiyet, 5 yenilgi alırken, İtalya ise ilk kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki 7'nci maçında yarın saat 12.45'te Karadağ ile karşılaşacak.

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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Türkiye, Akdeniz, Hentbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika


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