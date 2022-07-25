18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

18. Dünya Atletizm Şampiyonası

25.07.2022 09:49
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8 disiplinde madalyalar sahibini buldu.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8 disiplinde madalyalar sahibini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 10. ve son gününde, erkekler 35 kilometre yürüyüş, sırıkla atlama, 5 bin metre, 4x400 metre bayrak, kadınlar uzun atlama, 800 metre, 100 metre engelli ve 4x400 metre bayrak finalleri yapıldı.

İtalyan Massimo Stano, günün ilk finali olan erkekler 35 kilometre yürüyüşte, 2 saat 23 dakika 14 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Japon Masatora Kawano (2.23.15) ikinci, İsveçli Perseus Karlström (2.23.44) üçüncü oldu.

Erkekler sırıkla atlamada, dünya rekortmeni İsveçli sporcu Armand Duplantis, 6.21 metrelik atlayışıyla bir önceki rekorunu (6.20) kırarak altın madalyaya uzandı. 5.94'lük atlayışlarıyla ABD'li Christopher Nilsen ikinciliği, Filipinli Ernest John Obiena üçüncülüğü elde etti.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bu disiplinde finale çıkmayı başaran ilk Türk atlet olarak tarihe geçen Ersu Şaşma ise 5.80'lik derecesiyle 8. oldu.

Erkekler 5 bin metrede Norveçli Jakob Ingebrigtsen, 13.09.24'lük derecesiyle podyumun zirvesine çıktı. Kenyalı Jacop Krop (13.09.98) ikinci, Ugandalı Oscar Chelimo (13.10.20) üçüncü en iyi zamana imza attı.

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon ve Champion Allison'dan oluşan ABD takımı, 2.56.17 ile altın madalyaya uzandı. Jamaika (2.58.58) ikinci, Belçika (2.58.58) üçüncü sırayı aldı.

Nijeryalı Amusan'dan dünya rekoru

Kadınlar 100 metre engelli yarı final serisinde 12.12'lik derecisiyle dünya rekoru kıran Nijeryalı Tobi Amusan, finalde 12.06 ile altın madalyaya uzandı.

25 yaşındaki atletin final derecesi, rüzgar yasal sınırda olmadığı için dünya rekoru kabul edilmedi. Bu disiplinde Jamaikalı Britany Anderson (12.23) ikinci, Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn (12.23) üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada altın madalyanın sahibi, 7.12 metrelik atlayışıyla Alman Malaika Mihambo oldu. Nijeryalı Ese Brume (7.02) ikinci, Brezilyalı Leticia Oro Melo (6.89) üçüncü en atlayışı gerçekleştirdi.

Kadınlar 800 metrede ABD'li Athing Mu, 1.56.30'luk derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson (1.56.38) gümüş, Kenyalı Mary Moraa (1.56.71) bronz madalya ile şampiyonadan ayrıldı.

Kadınlar 4x400 metre bayrak finalinde Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson ve Sydney Mclaughlin'den oluşan ABD takımı, 3.17.79'lik zamanıyla podyumun ilk basamağına çıktı. Jamaika 3.20.74 ile ikinciliği, Büyük Britanya 3.20.74 ile üçüncülüğü elde etti.

Madalya tablosunda ABD zirvede

Şampiyonada son gün finallerinin ardından ABD, 13 altın, 9 gümüş, 11 bronzla madalya tablosunun ilk sırasında yer aldı.

4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalyayla şampiyonayı tamamlayan Etiyopya en başarılı ikinci ülke olurken, 2 altın, 7 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Jamaika da üçüncü sırada kendisine yer buldu.

YORUMLAR
500
Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jamaika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
09:25 Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı
09:21 Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı
09:18 Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:12 Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi
09:05 Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi
08:45 Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
08:31 Ekipler, oyun kutusuna vidalanmış çok sayıda uyuşturucuyu madde ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:06:24. #1.12#
SON DAKİKA: 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement