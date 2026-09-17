18'lik milli yüzücü Eda Savcıgil, 32 kilometrelik Catalina Kanalı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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18'lik milli yüzücü Eda Savcıgil, 32 kilometrelik Catalina Kanalı'na hazırlanıyor

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18\'lik milli yüzücü Eda Savcıgil, 32 kilometrelik Catalina Kanalı\'na hazırlanıyor
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İzmir'de çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki ultra maraton ve buz yüzücüsü Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 1-2 Ekim'de geçmeyi hedefliyor. Gece yüzüşleriyle hazırlanan genç sporcu, köpek balığı ve deniz anası gibi olası risklere karşı da önceden simülasyon çalışmaları yaptı.

İZMİR'de çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki ultra maraton ve buz yüzücüsü Eda Savcıgil, açık sudaki yeni hedefi Okyanus Yedilisi'ne (Oceans Seven) başlamak için gün sayıyor.

Bu yıl 2-8 Mart tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenen Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan, 13 Haziran'da ise İtalya'da Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik Vesuvius parkurunu 9 saatte yüzerek bunu başaran ilk Türk ünvanını elde edip genel klasman şampiyonu olan genç sporcu, şimdi de okyanus macerası için büyük heyecan yaşıyor. Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olarak Santa Catalina Adası-Kaliforniya arasındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 1-2 Ekim'de geçmeyi hedefliyor. Eğitimini, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 1'inci sınıf üniversite öğrencisi olarak sürdüren genç sporcu hazırlık sürecini detaylarıyla DHA'ya anlattı.

'BAŞARMAK İÇİN FEDAKARLIK GEREK'

"Şimdi hedefim çok daha büyük" diyen Eda Savcıgil, "1-2 Ekim tarihleri arasında o gece Catalina Kanalı'nı yüzüyor olacağım. Santa Catalina Adası'ndan Kaliforniya ana karasına kadar 32 kilometrelik bir yüzüş olacak. Hazırlıklar çok farklı; çünkü normalde yaptığım antrenmanların biraz dışına çıktım. Catalina kendi özelinde gece başlayan bir parkur ve çoğunluğunu gece yüzüyoruz. Denizde kano eşliğinde gece saat 03.00, 04.00'te başlayan 6 saatlik antrenmanlar yaptım. Gece yüzüyorum, bakıyorum deniz anası çarpıyor. Görmüyorum ama devam etmem gerekiyor. Çok uzun soluklu antrenmanlar yaptık. Uyku düzenim değişti, sosyal hayatım kısıtlandı ancak başarmak için fedakarlık yapmak gerekiyor. Havuzda başladığım yüzmede açık suyla tanıştıktan sonra bu branşı ne kadar sevdiğimi fark ettim. Kendimi ne kadar zorlayabileceğimi test etmek istedim. Şimdi buna hazırım" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK MÜTHİŞ BİR DUYGU'

Son dönemde ülkemizdeki ultra maraton yüzücülerinin elde ettiği başarıların hatırlatılması üzerine yorum yapan Eda, "Türk gençleri ve kadınları olarak bayrağımızı gururla dalgalandırmak müthiş bir duygu. Çünkü 9-10 saat yüzüyoruz. Olağanüstü bir mücadele sergiliyoruz. Sonra Atamızın bize açtığı bu yolda, bu başarıları gösterebildiğimiz için mutlu oluyoruz. Gururla dalgalandırıyoruz bayrağımızı" dedi. Okyanusta yüzerken şansın da önemli bir faktör olduğunu anlatan genç sporcu, "Gittiğin her parkurda okyanusun sana izin vermesi, senin de okyanusa izin vermen gerekiyor. En kısa sürede bitirmeyi istiyorum. Parkuru geçtikten sonra en genç, en hızlı ünvanını almak çok güzel. Çünkü İtalya'da en genç ünvanı alarak 18 yaşında bir sporcunun bunu yapabildiğini kanıtladım. Benden daha genç sporculara, herkese ilham kaynağı olduğumu düşünüyorum. Okyanus da bana izin verirse en genç ve en hızlı olmayı isterim" şeklinde konuştu.

"KÖPEK BALIKLARI VE DENİZ ANALARI OLABİLİR"

Daha önce Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde yüzdüğünü, ilk kez okyanusta kulaç atacağını kaydeden Eda Savcıgil, "Okyanus gerek deniz canlıları olsun, gerek denizin durumu olsun daha farklı. Beni çok daha zor şeylerin beklediğinin farkındayım ama bu işler hep şans. Kendimize inanacağız, dua edeceğiz. Korku değil ama başıma gelebilecek olası şeyleri biliyorum. Gelgitler, bir anda 5 saat planladığımız parkurun 10 saate çıkması ya da köpek balıkları, deniz anaları gibi olaylar. Bunların hepsi için önden simülasyon gibi çalışma yaptık. Mentörümle de çalışıyorum. Günümüz iyi geçsin" dileğinde bulundu.

'DENİZ ANALARINDAN ÇEKİNİRDİM'

Sadece ultra maraton yüzmediğini, Okyanus Yedilisi'nin yanı sıra ileride buz yüzme şampiyonaları ve hız yarışlarında da dereceler elde etmeyi hedeflediğini anlatan başarılı sporcu sözlerini şöyle tamamladı: "Bence herkes hayallerinin peşinden gitmeli. Ben bundan 4 yıl önce deniz anaları var diye korkan, bazen denize girmek istemeyen, çekinen bir sporcuydum. Şimdi ise deniz analarına parmakla dokunuyorum, onları itiyorum, onlarla video çekiyorum. Her korku aşılabilir, her şey yapılabilir. Yeterince istemek gerekiyor."

BABA VE ANNE GURUR DOLU

Eda'nın babası Ayhan Savcıgil, kızının Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını belirterek, "Yeni yerlerde, yeni deneyimler ediniyor. Peşinden bir sürü insana örnek oluyor. Elimizden gelen her şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Geleceği onlar yaratıyor, onlar için her şey yapılmalı" dedi. Kızının 3 sene önce havuz yüzücüsüyken açık suya yöneldiğini anlatan Ayhan Savcıgil, "Çok fazla cesareti var, bu da korkutuyor. Gideceği yerde, 'Köpek balıkları var' deniyor, 'Ne olacak' diyor. O teknenin üstünde 9 saat ecel teri döküyoruz. Ne olacağı belli değil. Deniz analarından korkuyordu, şimdi 60 santimlik deniz anasına dokunabiliyor ki deniz anası zehirli. Bu kadar cesaret de insanı bazen korkutuyor. Bitince dehşet bir gurur ama bitene kadar teknenin içinde 2-3 kilo veriyoruz" diye konuştu..

Başarılı sporcunun annesi Dilek Savcıgil ise şöyle konuştu: "Eda sürdürülebilir bir spor yaptığı için çok mutluyum. Hayallerine ulaşması, bunun için verdiği emek ve mücadelenin en büyük şahidi benim. Mutluyum, gururluyum. Herkese de tavsiyem lüften çocuklarını spora yönlendirsin, sürdürülebilir bir spor yapsınlar."

Kaynak: DHA
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