18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası A Grubu Maçları İstanbul\'da Başlıyor

İstanbul'da Off-Road Tutkunları Yarışarak Hünerlerini Sergiledi

Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkarak İstanbul'da bir araya gelen off-road tutkunları yarışarak hünerlerini sergiledi. Ekstrem sporseverlerin buluştuğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Oluşturulan parkur ve şoförlerin yaşadığı zorluklar dron ile görüntülendi. Off-road etkinliğine katılan pilotlar, organizasyonun güzelliğini ve stres atma imkanını vurguladılar.