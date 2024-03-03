18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası A Grubu Maçları İstanbul\'da Başlıyor

18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 4-10 Mart tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Meksika, İzlanda ve Yeni Zelanda yer alacak.
18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda şu milli sporcular yer alacak:
Abdullah Yayılkan, Ali Nail Cömert, Amir Zihni Tınaz, Arhan Kuzey Girgin, Arif Eren Şahin, Babür Artış, Mustafa Alp Fındıkoğlu, Çağan Ege Odabaş, Efe Han Öztorun, Emin İnandı, Eray Berat Önal, Hamza Yavuz, Kaan Bahadır, Kayra Aydos, Kerem Arslanoğlu, Mehmet Ayberk Karadağ, Mustafa Koçak, Ömer Faruk Altay, Rıza Yiğit Bekmezci, Serdar Ali Gök ve Zafer Şerik.
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