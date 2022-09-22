Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 23. dakika Batuhan Çelik ve 35. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti. Turnuvanın diğer maçında İspanya , Portekiz 'i 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'yı mağlup etti - Son Dakika

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