18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'yı mağlup etti - Son Dakika
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18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'yı mağlup etti

22.09.2022 20:46
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'yı mağlup etti

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Bursa'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Romanya'yı 2-0 yendi.

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Bursa'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Romanya'yı 2-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 23. dakika Batuhan Çelik ve 35. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti. Turnuvanın diğer maçında İspanya, Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

Milliler, turnuvada 24 Eylül Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Romanya, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'yı mağlup etti - Son Dakika

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