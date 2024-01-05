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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Çekya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Çekya'ya mağlup oldu

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Avrupa 2024 Elemeleri'nde D Grubu ilk maçında Çekya'ya 32-30 mağlup oldu. Maçın ilk yarısını da geride kapatan milli takım, karşılaşmayı kaybetti. Takım, yarın Estonya ve 7 Ocak Pazar günü Ukrayna ile karşılaşacak. Elemelerde ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak, diğer takımlar ise B klasmanı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Çekya\'ya mağlup oldu
05.01.2024 - 21:35,
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Avrupa 2024 Elemeleri'nde D Grubu ilk maçında Çekya'ya 32-30 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 15-14 geride kapatan milli takım, karşılaşmayı da 32-30 kaybetti.

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda yarın saat 21.00'de Estonya, 7 Ocak Pazar günü ise Ukrayna ile karşılaşacak.

Avrupa 2024 Elemeleri'nde grubunda ilk iki sırayı alan takımlar direk olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacak. İlk ikiye giremeyen takımlar ise 10-18 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek B klasmanı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA
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Estonya, Çekya, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

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