18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Çekya\'ya mağlup oldu

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Avrupa 2024 Elemeleri'nde D Grubu ilk maçında Çekya'ya 32-30 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 15-14 geride kapatan milli takım, karşılaşmayı da 32-30 kaybetti.

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda yarın saat 21.00'de Estonya, 7 Ocak Pazar günü ise Ukrayna ile karşılaşacak.

Avrupa 2024 Elemeleri'nde grubunda ilk iki sırayı alan takımlar direk olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacak. İlk ikiye giremeyen takımlar ise 10-18 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek B klasmanı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.