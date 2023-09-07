Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d\'Or\'a aday gösterilen futbolcular

Ballon d'Or'un aday listesi belli olurken, Cristiano Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez yılın en iyi futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.

MIN-JAE DE ADAY GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe forması giydikten sonra adını Avrupa'ya duyuran ve Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle lig şampiyonluğu yaşadı. Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli stoper, Ballon d'Or'a aday gösterildi.

NEYMAR LİSTEDE YOK

Öte yandan Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan adayların arasında yer alırken, PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar da listede kendine yer bulamadı.

Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle: