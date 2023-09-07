Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - Son Dakika

Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular

Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d\'Or\'a aday gösterilen futbolcular
Son Güncelleme: 07.09.2023 16:07

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un aday listesi belli oldu. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yılın ardından ilk kez listede yer almadı. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Barcelona'nın yeni transferi Kim Min-Jae ve Barcelona'da top koşturan İlkay Gündoğan, yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Ballon d'Or'un aday listesi belli olurken, Cristiano Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez yılın en iyi futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.

MIN-JAE DE ADAY GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe forması giydikten sonra adını Avrupa'ya duyuran ve Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle lig şampiyonluğu yaşadı. Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli stoper, Ballon d'Or'a aday gösterildi.

NEYMAR LİSTEDE YOK

Öte yandan Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan adayların arasında yer alırken, PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar da listede kendine yer bulamadı.

Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:

Cristiano Ronaldo, İlkay Gündoğan, Kim Min-Jae, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - Son Dakika
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