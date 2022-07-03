19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi

19. Akdeniz Oyunları

03.07.2022 15:15
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün yarı finale çıktı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün yarı finale çıktı.

Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nedim Tolga Tunçer 122 puanla 2'inci, Oğuzhan Tüzün 121 puanla 3'üncü sırada yer alarak yarı final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Trap kadınlar kategorisi sıralama atışlarını Rümeysa Pelin Kaya 112 puanla 9'uncu, Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 110 puanla 11. sırada tamamladı.

YORUMLAR
500
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 15:21:32. #1.11#
SON DAKİKA: 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement