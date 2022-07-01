Cezayir'de devam eden Akdeniz Oyunları'nda Türkiye tarih yazmaya devam ediyor. Ay-yıldızlı sporcularımız, Türkiye'yi organizasyonun en başarılı ülkesi konumuna getirdi.
Oran kentinde devam eden oyunlarda; Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı milli judocu Mihael Zgank, milli boksör Haitce Akbaş, milli judocu Kayra Sayit, milli halterci Ferhat Hardal (2 altın, koparma ve silkme) ve milli boksör Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda en başarılı ülke olarak Türkiye ön plana çıktı. Sporcularımız şu ana kadar; 29 altın, 15 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı. Türkiye, kazandığı toplam 64 madalya ile Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi durumunda bulunuyor.
Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu - Son Dakika