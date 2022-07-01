19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu

Cezayir'de devam eden Akdeniz Oyunları'nda Türkiye tarih yazmaya devam ediyor. Ay-yıldızlı sporcularımız, Türkiye'yi organizasyonun en başarılı ülkesi konumuna getirdi.

MADALYA ÜSTÜNE MADALYA KAZANIYORUZ

Oran kentinde devam eden oyunlarda; Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı milli judocu Mihael Zgank, milli boksör Haitce Akbaş, milli judocu Kayra Sayit, milli halterci Ferhat Hardal (2 altın, koparma ve silkme) ve milli boksör Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.

AKDENİZ OYUNLARI'NA DAMGA VURDUK

19. Akdeniz Oyunları'nda en başarılı ülke olarak Türkiye ön plana çıktı. Sporcularımız şu ana kadar; 29 altın, 15 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı. Türkiye, kazandığı toplam 64 madalya ile Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi durumunda bulunuyor.