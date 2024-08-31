Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri İstanbul'da Gerçekleştirildi

19. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

31.08.2024 21:17
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19. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyona Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, başkan yardımcısı Ayhan Kalkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Öz ve milli güreşçi Taha Akgül katıldı.

"Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 600'den fazla güreşçi kispet giydi ve er meydanında yer aldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada, "Tüm başpehlivanlarımız kendi dallarında başarılıdır. Sporun tüm alanlarında başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Türkiye, sporda yüzyılın en üst liglerinde yer almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sporda en üst sıralarda yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Erkan Taş başpehlivanı oldu

19. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin finalinde kuzenler karşı karşıya geldi.

Erkan Taş, finalde organizasyonun geçen yılın başpehlivanı olan kuzeni Mustafa Taş'ı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Başpehlivan Erkan Taş, ödülünü Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan'ın elinden aldı.

Kaynak: AA

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