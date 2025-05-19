19 Mayıs Bayramı Mesajı - Son Dakika
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19 Mayıs Bayramı Mesajı

19 Mayıs Bayramı Mesajı

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, 19 Mayıs'ı spora ve gençliğe adanmış bir bayram olarak kutladı.

19.05.2025 10:42
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TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için mesaj yayımladı. Gülüm yayımladığı mesajında, "Tam bağımsızlık ve çağdaş bir Türkiye idealinin ilk adımı, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü sadece bir kurtuluşun başlangıcı olarak değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonunun simgesi olarak tanımladı, 19 Mayısı, gençliğe ve spora adanmış bir bayram kıldı. Çünkü Atatürk, gençliğe güvendi. Çünkü gençlik, yenilenme demektir. Umut demektir. ve biliyordu ki spor, yalnızca bedenleri değil; zihinleri, karakterleri ve milletleri de ileriye taşıyan evrensel bir güçtür. Türkiye'nin imkansızlıklarla dolu bir döneminde dahi 1924 Paris Olimpiyatları'na katılması, bu vizyonun en güçlü yansımalarından biridir. Bugün, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) olarak bizler ve siz sevgili gençler, Atatürk'ün çizdiği bu yolun mirasçılarıyız. Spora erişimi bir ayrıcalık değil, bir hak olarak görüyor; sizlerin potansiyeline inanıyor; adaleti, saygıyı ve Fair Play'i yalnızca sahalarda değil, hayatın her alanında savunan bir anlayışı temsil ediyoruz. 19 Mayıs aynı zamanda, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Dünya Fair Play Günü"dür. Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözü, yalnızca bir öğüt değil, dünyayı daha adil ve barışçıl bir yer haline getirmek için zamanlar üstü bir çağrıdır. Sevgili gençler, bugününüzü sporla güçlendirin. Geleceğinizi değerlerle inşa edin.

Yarınları birlikte kuracak, daha adil, daha katılımcı, daha umut dolu bir Türkiye'yi birlikte yükselteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Ahmet Gülüm, Türkiye, Gençlik, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

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