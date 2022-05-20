19 Mayıs'ta skandal görüntüler! Sporcusunun elenmesine kızan tekvando antrenörü, genç kıza tokat attı

Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde bir antrenör, rakibine yenilince sporcusu, genç kıza tokat attı. Yaşanan skandal anlar bir seyircinin kamerasına anbean yansıdı.

GENÇ KIZ HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN BEKLEDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.