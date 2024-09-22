19 Yaş Altı Kadın Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

19 Yaş Altı Kadın Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Genç milliler, Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde kalıcı olmak için kamp sonrası maçlarına hazırlanıyor.

22.09.2024 11:48
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. tur maçlarında iyi sonuçlar alıp, yoluna A Ligi'nde devam etmeyi amaçlıyor.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı tamamlayan genç milliler, söz konusu kampların yanı sıra ekim ayında Belarus ile yapacağı iki önemli hazırlık maçıyla kasım ayının sonuna doğru düzenlenecek şampiyonaya hazır gitmek istiyor.

A Ligi'nde mücadele eden genç milliler, grupta İngiltere, İtalya ve Polonya'ya karşı oynayacakları maçlardan güzel sonuçlar alıp, gruptaki yerini korumayı amaçlıyor.

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Aytürk Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'daki kampların kendilerine iyi geldiğini söyledi.

Kampın verimli şekilde tamamlandığını belirten Kıyıcı, "Geçen sene de Erzurum'daydık. İki hazırlık maçımızı yapmıştık ve Erzurum bize uğurlu geldi diye düşünüyorum. Hazırlık kamplarımızı çok iyi geçirdik." dedi.

Kıyıcı, geçen sene katıldıkları Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarının ardından A Ligi'nde mücadele etmeye başladıklarını anımsatarak, "Şimdi kasım ayı sonunda A Ligi'nde Avrupa Şampiyonası 1. tur maçlarını oynayacağız. Kızlarımız çok iyi geldi ve hazırlandı. Yeni bir takımız. 19 yaş altı takımından kızlarımızın yanı sıra 17 yaş altı kız milli takımımızdan da üste çıkan oyuncularımız oldu. Yurt içi ve yurt dışından oyuncularımızla 30 kişilik bir kadro ile kamp programını tamamladık." diye konuştu.

"Kızlarımız çok iyi mücadele edecek"

Gruplarında zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini ifade eden Kıyıcı, şöyle devam etti:

"Kampımızda istediğimiz her şeyi yaptık. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası 1. turundaki maçlarımız. Ekim sonunda da Belarus ile iki hazırlık maçı yapacağız. O maçlarda da iyi sonuçlar alıp, şampiyonaya iyi bir şekilde gitmek istiyoruz. Rakiplerimiz güçlü bunun bilincindeyiz. İngiltere, Polonya ve İtalya var ama elimizden gelen mücadeleyi yapacağımızdan hiç şüphemiz yok. Kızlarımız çıkıp 90 dakika çok iyi mücadele edecek."

Kıyıcı, A Ligi'nde kalıcı olmak için planlama yaptıklarını anlatarak, "Biz planlamayı bu şekilde yaptık. Hedefimiz bu Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'nde kalmak. Yani A Ligi'nde kalıp 2. Tur Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele etmek. Biz 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı olarak ne kadar oyuncuyu A Milli Takımı'na çıkarırsak bizim için başarıdır. Hem Avrupa'daki maçlar hem de A Takım'a gönderdiğimiz oyuncu olarak başarılıdır. Geçen seneki kadromuzdan A Takım'a çıkan oyuncularımız var. Eminim ki şimdi de A Takım'a ve 23 Yaş Altı Milli Takımı'na gidecek oyuncularımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"A Ligi'nde mücadele edebileceğimizden dolayı çok mutlu ve gururluyuz"

Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen 18 yaşındaki milli kaleci Defne Sarıoğlu da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı.

Erzurum'da güzel şartlarda antrenman yaptıklarını dile getiren Sarıoğlu, "Takımımıza 17 Yaş Altı Takımı'ndan gelenler oldu. İyi bir takımız ve Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyoruz. A Ligi'nde mücadele edebileceğimizden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Rakiplerimiz de güzel çıktı. Özellikle İngiltere iyi bir rakip ama biz de iyi bir takımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Kadın Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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