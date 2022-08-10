19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

10.08.2022 19:05
19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 15.00'te Kosova ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, voleybol, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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