19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmayı hedefliyor - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmayı hedefliyor

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları Emirhan Demircan ve Diren Dağdeviren, turnuvada başarılı olacaklarına inanıyor. Emirhan Demircan, zorlu bir grupta yer aldıklarını ancak güçlü bir takım olduklarını belirterek, kendi oyunlarını oynayıp maçları kazanmak istediklerini söyledi. Diren Dağdeviren ise şampiyonluk hedefiyle turnuvaya gittiklerini ve iyi bir takım olduklarını vurgulayarak, kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.

09.07.2024 11:25
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın iki oyuncusu Emirhan Demircan ve Diren Dağdeviren, Avrupa Şampiyonası'nın başarılı geçeceğine inanıyor.

Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, İspanya ve Danimarka'yla yarı final mücadelesi verecek ay-yıldızlı ekibin Almanya'da forma giyen iki oyuncusu Emirhan Demircan ve Diren Dağdeviren, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih altyapı oyuncusu Emirhan Demircan, şampiyonada iddialı olduklarını dile getirerek "Zor bir gruptayız ancak biz de güçlü bir takımız. Kendi oyunumuzu oynayıp, maçları kazanmak ve gruptan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

1860 Münih'ten 12 yaşında Bayern Münih'in altyapısına transfer olan Demircan, çocuk yaşta teklif almanın kendisini çok mutlu ettiğini, Bayern gibi bir takımda forma giymenin keyfini çıkardığını aktardı.

Her pozisyonda rahatlıkla forma giyebildiğini vurgulayan genç oyuncu, "Hayalim Bayern Münih'in A takımında forma giymek ve A Milli Takım'da oynamak. Örnek aldığım isim de Cristiano Ronaldo." dedi.

Dağdeviren: "Kupayı kazanmak istiyoruz"

Alman ekibi Hoffenheim'ın altyapısında forma giyen Diren Dağdeviren, Avrupa Şampiyonası'na şampiyonluk hedefiyle gittiklerini söyledi.

İyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını belirten genç oyuncu, "İyi bir turnuva bizi bekliyor. İyi bir takımız ve inşallah turnuvanın sonunda kupayı kazanırız. Zorlu bir gruptan çıktık. Almanya ve Hırvatistan gibi önemli takımlar vardı. Buradan çıkmayı başardık, şimdi kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hedefleri hakkında da konuşan Diren Dağdeviren, şunları söyledi:

"Hayalim her zaman Hoffenheim'da oynamaktı. Çocukken Hoffenheim maçlarına gidiyordum. Hoffenheim'ı çok seviyorum. Hayalim Hoffenheim A takımında forma giymek. O statta taraftarların önüne çıkmak istiyorum. Kendimi N'Golo Kante'ye benzetiyorum. Takım için her şeyi yapıyor ve çok top kazanıyor. Ben de kendimi böyle görüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmayı hedefliyor - Son Dakika

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