19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç'e Penaltılarda Yenildi

20 Yaş Altı Dünya Kupası play-off maçında Norveç'le karşılaşan 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, rakibine penaltılarda 10-9 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belfast'ta Seaview Stadı'nda oynanan karşılaşmada Norveç, 16. dakikada Rasmus Holten'in golüyle öne geçti.
Ay-yıldızlı ekip, 81. dakikada İsak Vural'ın golüyle eşitliği yakaladı.
Türkiye, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmanın sonunda rakibine penaltılarla 10-9 yenildi. Bu sonucun ardından Norveç, 2025 Mart'ında Şili'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
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