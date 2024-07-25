19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç'e Penaltılarda Yenildi - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç'e Penaltılarda Yenildi

Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Norveç ile oynadığı play-off maçında penaltılarla 10-9 yenilerek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

25.07.2024 22:51
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20 Yaş Altı Dünya Kupası play-off maçında Norveç'le karşılaşan 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, rakibine penaltılarda 10-9 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belfast'ta Seaview Stadı'nda oynanan karşılaşmada Norveç, 16. dakikada Rasmus Holten'in golüyle öne geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 81. dakikada İsak Vural'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Türkiye, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmanın sonunda rakibine penaltılarla 10-9 yenildi. Bu sonucun ardından Norveç, 2025 Mart'ında Şili'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milli Takımı Norveç'e Penaltılarda Yenildi - Son Dakika

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