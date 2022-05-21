1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı

21.05.2022 11:58

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, yurt içi ve dışından 550 sporcunun katılımıyla başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, yurt içi ve dışından 550 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunca Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuva, elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Duatlon yarışlarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde ayrıca 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşuyu kapsayan standart mesafe triatlon yarışları yapılacak.

Yarın gerçekleştirilecek uzun mesafe triatlon yarışında ise sporcular sırasıyla 2 bin 100 metre yüzecek, bisikletle 112 kilometre katedecek ve 23 kilometre koşacak.

Yarışların ardından sporculara ödülleri verilecek.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine, en önemli organizasyonlardan birine başladıklarını söyledi.

Tarihi dokusu ve doğasıyla Çanakkale'nin triatlonda dünyada marka olabileceğini belirten Yalçınkaya, "Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız zaten gerekenleri yapıyor ama bizim gibi sportif etkinliklerle bunun dünyaya tanınırlığını artırmış olacağız." dedi.

2023'te geniş katılım için gemide konaklama planlaması

Yalçınkaya, 2023'te bu etkinliği marka yarış haline getirmek için dünyanın en büyük organizasyon şirketlerinden biriyle anlaştıklarını anlattı.

Gelecek yıl için planlamaları hakkında bilgi veren Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"900 kişilik cruise gemisiyle ön anlaşma yaptık. Bu da belki dünyada bir ilk olacak. İnsanları gemide konaklatacağız. Yine buradaki yerel halkın etkinlikten faydalanmasını sağlayacak kapasite olacak. En azından yer bulamayanların ihtiyaçlarını veya yabancı katılımcıların ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir çözüme gideceğiz. Önümüzdeki sene burada 1500'ün üzerinde bir sporcuyla yarış yapmak. Sonraki sene ise 2 binin üzerine çıkabiliriz diye düşünüyoruz."

Yalçınkaya, Çanakkale Savaşları'na katılan ülkelerden sporcuları da bu etkinlikte ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı

YORUMLAR
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'Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Domaniç'ten başladı 'Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Domaniç'ten başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu başladı - Son Dakika


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