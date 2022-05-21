1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı

21.05.2022 19:37
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nun birinci gün etabı sona erdi.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nun birinci gün etabı sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonunca Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın birinci gün etabı, elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yurt içi ve dışından 550 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşuyu kapsayan standart mesafe triatlon yarışları yapıldı.

Oldukça çekişmeli geçen etkinlikte sporcular tüm güçlerini Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki özel parkurda sergiledi.

Standart mesafe triatlon kadınlarda birinci Şennur Parlak Öner, ikinci Merve Önler, üçüncü ise Buse Aygün oldu. Erkeklerde ise Metin Akbaba birinciliği, Mehmet Ögüt ikinciliği, Sadık Ahmet Boynueğri ise üçüncülüğü elde etti.

Standart mesafe duatlonda da yaş grubu kadınlarda Gonca Piric birinci, Kumsal Pınargözü ikinci, Merve Eylül Acar üçüncü olurken, erkeklerde ise Öztan Velipaşalar birinci, Bilal Gün ikinci, Oğuz Ulaş da üçüncü sırayı aldı.

Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından verildi.

Yarın gerçekleştirilecek uzun mesafe triatlon yarışında ise sporcular, sırasıyla 2 bin 100 metre yüzme, 112 kilometre bisiklet ve 23 kilometre koşu etaplarını en iyi dereceyle tamamlamaya çalışacak.

YORUMLAR
500
Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu sonuçlandı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu sonuçlandı Bakan Karaismailoğlu: 'Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz' Bakan Karaismailoğlu: 'Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz'
Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Triatlon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 19:43:45. #1.13#
SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement