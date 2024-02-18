1922 Konyaspor, Ağrı 1970 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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1922 Konyaspor, Ağrı 1970 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti

1922 Konyaspor, Ağrı 1970 Futbol Kulübü\'nü 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 Futbol Kulübü'nü Emrah Turan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Emrah Turan, Hüseyin Tüfekci, Ramazan Haklı (1922 Konyaspor), Metin Güler, Emre Yaşar, Efe Binici (Ağrı 1970) oldu.

18.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:47
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TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Teksen Eker, Erdem Tanış, Emrah Türkyılmaz

1922 Konyaspor: Furkan Kayalı, Samed Acar, Hüseyin Tüfekci, Mert Korkmaz, Emrah Turan (Oğuzhan Şahin Uzun dk. 76), Burak Özsoy (İsmail Bozkurt dk. 90), Yunus Teke, Hüseyin Mert Uyanıker, Metehan Mollaoğlu (Hacı Ömer Doğru dk. 46), Tuğrul Başkan (Yusuf Kılınç dk. 76), Osman Tokay (Muzaffer Emre İlhan dk. 64)

Ağrı 1970 Futbol Kulübü: Suphi Dağ, Mahmut Kabul, Metin Güler, Ahmet Emre Kartal, Eray Uyasal, Emre Aras, Ahmet Mümin Papaker, Taner Yıldız (Hüseyin Bektaş dk. 67), Efe Binici, Alparslan Fidan (Hüseyin Gündüz dk. 86), Sertan İrkilmez (Burak Ünal dk. 86)

Gol: Emrah Turan (dk. 45) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Emrah Turan, Hüseyin Tüfekci, Ramazan Haklı (1922 Konyaspor), Metin Güler, Emre Yaşar, Efe Binici (Ağrı 1970) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1922 Konyaspor, Ağrı 1970 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1922 Konyaspor, Ağrı 1970 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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