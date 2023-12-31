1966 Turanspor U16 Takımı Askeri Mont ve Komando Beresiyle Sahaya Çıktı

İnşaat 1966 Turanspor U16 takımı; Erkiletspor maçı için sahaya askeri mont ve komando beresiyle çıktı.

Kayseri Aziz Toker U16 Liginde mücadele eden 1966 Turanspor U16 takımı, Erkiletspor ile oynadığı lig maçına askeri mont ve komando beresiyle çıkarak, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiği andı. Kulüp Başkanı Murat Canıtez yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı'nda vatanı uğruna gözünü kırpmadan can veren 12 Mehmetçiğimiz için ve bütün şehitlerimizin için onların anısına böyle anlamlı bir harekete bulunalım istedik. Buradan vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz" dedi.

Karşılaşmayı Erkiletspor U16 takımı 4-2 kazandı. - KAYSERİ