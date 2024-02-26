Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü dün İzmir'de oynadığı maçta tam 5 gol yiyerek hayal kırıklığı yaşattı.
BAL 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 18'inci haftasında dün İzmir'in Menemen ilçesi temsilcisi Asarlık GK ile karşılaştı. İlk yarı 2 takım orta sahada birbirlerine üstünlük çalıştı. İlk yarıda kalecilere fazla iş düşmezken ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. İlk yarının sonunda soyunma adasında Asarlık GK sihirli bir değnek değmiş gibi maça fırtına gibi başladılar. Maçın 48'inci dakikasında bir defans hatası sonrası Asarlık GK Muhammet Şamil Günay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 55'inci dakikasında gelişen Asarlık GK atağında maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oğuzhan Bozkurt topu filelere göndererek, durumu 2-0'a getirdi. Maçın 63'üncü dakikasında Osman Erol durumu 3-0'a getirdi. Maçın 72'inci dakikasında Muhammet Şamil Günay kendisinin ikinci takımın 4'üncü golüne kaybetti. 1969 Bilecik Spor Kulübü 27 dakika kalesinde 4 gol görürken, adeta darmadağın oldu. Maçı 89'uncu dakikasında Eniscan Atik skoru belirlenen golü attı. Maç Asarlık GK 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyet sonrası Asarlık GK ligde puanını 29'a çıkararak, 15 takımlı ligde 9'uncu sırada yer aldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise 16 puanda kalarak ligde 13'üncü sıradaki yerini korudu.
1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 19'uncu haftasında kendi evinde Manisa temsilcisi Yıldız 45 Spor'u konuk edecek. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › 1969 Bilecik Spor Kulübü İzmir'de 5 Gol Yiyerek Hayal Kırıklığı Yaşattı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.
Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda solisti olduğu Büyük Ev Ablukada ile konserler veren Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan sahnede mini eteğiyle hem şarkı söyledi hem de dakikalarca dans etti.
Daha önce Arda Güler'le birlikte çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla tanınan, Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva, Arda Güler'in doğum gününe denk gelen Sevilla maçında tribünde yerini aldı. Ancak 19 yaşındaki Güler, maçta süre alamadı. Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'e özel bir paylaşım yaptı. Maçı tribünden izleyen Alekseeva, Arda Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?