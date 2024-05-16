1969 Bilecik Spor Kulübü Moralli - Son Dakika
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1969 Bilecik Spor Kulübü Moralli

1969 Bilecik Spor Kulübü Moralli

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları, play-out baraj maçı öncesi tek idmanla günü geçirirken, morallerinin yerinde olduğu görüldü. BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor ile önemli bir maça çıkacak. Maçın kazananı, gelecek sezon BAL'da mücadele edecek. Sakatlar ve cezalılar takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca, kulübün itirazı sonucunda kırmızı kart cezasının düşürülmesi bekleniyor.

16.05.2024 12:35
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları hafta sonu oynayacakları play-out baraj maçı öncesi günü tek idmanla geçerken, moraller yerinde olduğu görüldü.

BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor Cumartesi günü Şeyh Edebali Üniversite Stadı'ndan 15: 00'da karşı karşıya gelecek. Yenen takımın 2024-2025 futbol sezonunda BAL'da temsil edecek olması müsabakanın önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın oynanacağı statta kondisyon ve çift kale ile günü tek idmanla geçerken, futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Kırmızı şimşeklerde sakatlar ve cezalıların takımla birlikte çalışmalara başladığı görüldü.

TFF itiraz edildi

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart gören Burhan Beyazit, 2 maç ceza alırken, kulübün görüntülü itirazı sonrası bu cezanın 1'e düşürülmesi istendi. Yarın Burhan Beyazit'ın aldığı ceza belli olurken, 1 maça düşürülmesi takdirinde o da bu maçta görev alması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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