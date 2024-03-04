1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu Yıldızspor 45 maçını 3-0 kazanarak altın değerinde bir 3 puan aldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 20'inci hafta karşılaşmasında dün saat 14.00'da İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Manisa temsilcisi Yıldızspor 45 karşı karşıya geldi. Maça taraftarın yoğun desteği ile başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 12'inci dakikasında Eray Akdemir'İn golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Berat İş muhteşem golüyle durum bir anda 2-0'a geldi. 28'inci dakikasında nadir gelişen Yıldızspor 45 atağında ceza sahası içinde bir pozisyonda maçın orta hakemi penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Oğuzhan Palaz topu direğe nişanlayınca skor değişmedi. Maçın ikinci yarısına da etkili bir futbolla başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 68'inci dakikasında oyuna sonradan giren Mehmet Fatih Alkan'ın muhteşem golüyle durumu 3-0'a getirdi. Yıldızspor 45 bu dakikadan sonra bulduğu yüzde yüzlük bir gol pozisyonunda kaleci Muhammed Demir'i geçemeyince maç 3-0'lık 1969 Bilecik Spor Kulübü üstülüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyet sonrası puanını 19'a çıkaran 1969 Bilecik Spor Kulübü düşme hattında rahat bir nefes aldı. Yıldızspor 45 23 puanda kalarak 15 takımlı ligde 10'uncu sırada yer aldı.
Maç sonunda takımını 90 dakika yalnız bırakmayan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa futbolcuları tribüne çağırarak, büyük sevinç yaşadı.
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Son Dakika › Spor › 1969 Bilecik Spor Kulübü Yıldızspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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