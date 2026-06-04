1994 Dünya Kupası'nda Tarihi Anlar

İtalya'da 1990'da yapılan turnuvanın ardından 1994 FIFA Dünya Kupası, ABD'de düzenlendi.

ABD 1994, futbolun ilgi görmediği ve tribünlere seyirci gelmeyeceği iddialarına rağmen 3 milyon 587 bin 538 kişiyle tüm kupaların en fazla seyirci çeken organizasyonu olarak tarihe geçti.

Maç başına 68 bin 991 kişiyle bugüne kadar yapılan dünya kupalarına fark atan 1994'te Brezilya, 4. şampiyonluğuna ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu.

24 takım katıldı

ABD'deki dünya kupasına, 13'ü Avrupa'dan, 4'ü Güney Amerika'dan, 2'si Kuzey ve Orta Amerika'dan, 3'ü Afrika'dan, 2'si de Asya'dan 24 takım katıldı.

Kamerun, Fas, Nijerya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre, Meksika, ABD, Arjantin, Brezilya, Bolivya ve Kolombiya takımları, ABD 1994'te mücadele etti.

Maradona'da doping

ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın en sansasyonel futbolcusu, Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona oldu.

Maradona, 1994 ABD'de sadece gruptaki ilk iki maçta forma giyebildi. D Grubu'nda Yunanistan'ı 4-0 ve Nijerya'yı 2-1 yendikleri karşılaşmalarda görev alan ve bir gol atan Maradona, yapılan doping kontrolünden başarılı bir şekilde çıkamadı. Doping aldığı belirlenen Arjantinli yıldız futbolcu, turnuvadan ihraç edildi.

Escobar öldürüldü

Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın, takımının ABD'ye 2-1 yenildiği maçta kendi kalesine attığı gol, yaşamına mal oldu.

Escobar, turnuva sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Kolombiya mafyasının bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynadığı ve Escobar'ın kendi kalesine attığı golü kabullenemediği iddia edildi.

ABD, Kolombiya ile yaptığı grup maçında Escobar'ın 35. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Earnest Stewart'ın 52. dakikadaki golüyle ABD, skoru 2-0'a getirdi. Kolombiyalı Adolfo Valencia ise 90. dakikada skoru belirleyen (2-1) golü attı.

Kolombiya, mücadele ettiği A Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlamış ve ilk turda kupaya veda etmişti.

Brezilya penaltılarla kazandı

ABD 1994, Dünya Kupası finalinde şampiyon takımın penaltılarla belirlendiği ilk turnuva oldu.

Yarı finalde Brezilya, İsveç'i 1-0, İtalya ise Bulgaristan'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Los Angeles'ta 94 bin 194 seyirci önünde oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları golsüz sonuçlandı. "Sambacılar", penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir takım, finalde penaltılar sonucu şampiyonluğa ulaştı.

Brezilya'da Romario, Branco ve Dunga penaltı atışlarını gole çevirdi, Marcio Santos ise penaltıyı kaçırdı.

İtalya'da ise Albertini ve Evani'nin gollerine karşın Franco Baresi, Daniele Massaro ve "Gök Mavililer"in finale kadar gelmesinde önemli rol oynayan Roberto Baggio, penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Dünya Kupası üçüncülüğünü ise Bulgaristan'ı 4-0 mağlup eden İsveç elde etti.

Baggio'nun penaltısı unutulmadı

Roberto Baggio'nun final maçında auta attığı penaltı vuruşundan sonra yaşadığı üzüntü, futbol dünyasının unutulmazları arasına girdi.

Baggio'nun ellerini beline koyup başını önüne eğerek ayakta hareketsiz şekilde durması, futbolun ikonik anlarından biri oldu.

Öyle ki İtalyanlar, oynadığı döneme damga vuran "Kutsal at kuyruğu" lakaplı Baggio'nun o an yaşadığı üzüntüye dair şöyle der; "Socrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü."

Milla'nın rekorları

Kupaya 42 yaşında katılan Kamerunlu Roger Milla, o dönem Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

Kamerunlu futbolcunun bu rekoru, 2014'te Faryd Mondragon'a geçti. 2018'de ise Mısırlı Essam El-Hadary, rekorun yeni sahibi oldu.

Milla, 6-1 yenildikleri Rusya maçında attığı golle kupa tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu (42 yaş 39 gün) ünvanını da elde etti.

Salenko ve Stoichkov

Turnuvanın gol kralları, 6'şar golle Rus Oleg Salenko ile Bulgar Hristo Stoichkov oldu.

Salenko, Rusya'nın Kamerun'u 6-1 yendiği karşılaşmada 5 gol kaydederek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan oyuncu ünvanını aldı.

En golcü takım İsveç

1994 FIFA Dünya Kupası'nın en golcü takımı, İsveç oldu.

İskandinav ülkesi, bu turnuvada 15 gol attı. Şampiyon Brezilya ise 11 golle ikinci sırada yer aldı.

ABD'de oynanan 52 maçta 141 gol (maç başına 2,71) atıldı.