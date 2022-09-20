Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, milli araya 3 puanla gitti. Sarı-lacivertli ekipte, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten gelen haberler sonrası moraller tavan yaptı.
Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Serdar Aziz ile kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres'in son durumları netlik kazandı. Yıldız futbolcuların durumlarının iyiye gittiği ve milli arada takımla çalışmalara başlayacakları belirtildi.
2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Serdar Aziz ve Luan Peres'in büyük bir aksilik olmaması durumunda dev derbinin kadrosuna alınması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye savunmacıların müjdeli haber! Serdar Aziz ve Luan Peres, Beşiktaş derbisinde sahada - Son Dakika