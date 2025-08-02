Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Stadyumu'nda, 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri gerçekleştiriliyor. 2-3 Ağustos tarihlerinde iki gün boyunca sürecek olan etkinliğin ilk gününde müsabakaları, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, dernek başkanları ile vatandaşlar takip etti.

"Karakucak, minder güreşinin altyapısı"

Bir insan hayattayken adına böyle bir organizasyon yapılmasının gurur verici olduğunu kaydeden Taha Akgül, "Karakucak, minder güreşinin altyapısı. Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde, yaz aylarında karakucak güreşlerine giderek Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olduk. Sivas'taki tüm festivallere giderdik. Mesut Başkanımız da Sivas'tan yetişme, güreşin içinde büyüyen birisi. Kendisi karakucakın oradaki sevgisini almış. O sevgiyle kendisi de Türkiye'nin en büyük güreşlerini yaptırmaya belediye başkanı olduktan sonra söz vermişti. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Başpehlivanlıkta birinciye daire verilmesi tarihte bir ilktir. Burada güreşen çocuklar bizim göz bebeğimiz, altyapımız. İnşallah bu çocukların içinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak" diye konuştu.

"Bu meydan yiğitliğin, aklın, sevginin, saygının meydanıdır"

Karakucak güreşlerinin isminin Taha Akgül olmasından onur ve gurur duyduğunu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu meydan alın terinin, bilek hakkının, ahlakın, sabrın ve kardeşliğin meydanıdır. Bu meydan yiğitliğin, aklın, sevginin, saygının meydanıdır. Bu meydan Hazreti Hamza'nın meydanıdır. Bu yol senelerdir sancaktarlığını yaptığımız Resulullah'ın yoludur. Burada sadece kuvvet değil, kudret ortaya konulur. Keçiören bu yıl yine bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucaklarının ikincisini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA