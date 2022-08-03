2017 ve 2019 yıllarında Survivor kadrosunda yer alan ve eğlenceli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan kick boksçu Sabriye Şengül, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
416 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sabriye Şengül, antrenman paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki kick boksçu, son olarak Marmaris tatilinden verdiği siyah bikinili pozlarını yayınladı. Başarılı sporcunun paylaşımına kısa sürede kalp ve alev emojileri yağdı. Şengül paylaşımında "Yüzmeyi mi seversiniz güneşlenmeyi mi?" sorusunu yöneltti. Birçok takipçisi güzel sporcuya "Seni" diyerek cevap verdi.
Son Dakika › Spor › Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika