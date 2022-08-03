Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

03.08.2022 16:45

2 kez Survivor'a katılarak dikkatleri üzerine çeken boksçu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından siyah bikinisiyle verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Paylaşımında takipçilerine, "Yüzmeyi mi seversiniz güneşlenmeyi mi?" sorusunu yönelten Şengül'ün "Seni" cevabını alması dikkat çekti.

2017 ve 2019 yıllarında Survivor kadrosunda yer alan ve eğlenceli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan kick boksçu Sabriye Şengül, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İDDİALI POZLARIYLA HAYRAN BIRAKIYOR

416 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sabriye Şengül, antrenman paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Güzel boksçu Sabriye Şengül siyah bikinili pozlarıyla hayran bıraktı

SİYAH BİKİNİLİ POZLARIYLA ŞOV YAPTI

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki kick boksçu, son olarak Marmaris tatilinden verdiği siyah bikinili pozlarını yayınladı. Başarılı sporcunun paylaşımına kısa sürede kalp ve alev emojileri yağdı. Şengül paylaşımında "Yüzmeyi mi seversiniz güneşlenmeyi mi?" sorusunu yöneltti. Birçok takipçisi güzel sporcuya "Seni" diyerek cevap verdi.

Güzel boksçu Sabriye Şengül siyah bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Güzel boksçu Sabriye Şengül siyah bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Güzel boksçu Sabriye Şengül siyah bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Güzel boksçu Sabriye Şengül siyah bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
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Sabriye Şengül, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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