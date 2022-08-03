Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

2017 ve 2019 yıllarında Survivor kadrosunda yer alan ve eğlenceli kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan kick boksçu Sabriye Şengül, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İDDİALI POZLARIYLA HAYRAN BIRAKIYOR

416 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sabriye Şengül, antrenman paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

SİYAH BİKİNİLİ POZLARIYLA ŞOV YAPTI

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki kick boksçu, son olarak Marmaris tatilinden verdiği siyah bikinili pozlarını yayınladı. Başarılı sporcunun paylaşımına kısa sürede kalp ve alev emojileri yağdı. Şengül paylaşımında "Yüzmeyi mi seversiniz güneşlenmeyi mi?" sorusunu yöneltti. Birçok takipçisi güzel sporcuya "Seni" diyerek cevap verdi.