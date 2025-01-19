2. Lig 18. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 18. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Sarıyer, rakibi Afyonspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle maç oynamamasına rağmen 41 puanla liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Serik Belediyespor, puanını 43'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
2. Lig'de 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|17
|12
|5
|0
|37
|7
|30
|41
|2.BATMAN PETROLSPOR
|18
|13
|0
|5
|34
|17
|17
|39
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|18
|11
|5
|2
|31
|15
|16
|38
|4.ALTINORDU
|18
|10
|6
|2
|34
|14
|20
|36
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|18
|9
|4
|5
|34
|19
|15
|31
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|18
|8
|7
|3
|28
|17
|11
|31
|7.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|18
|9
|3
|6
|27
|23
|4
|30
|8.İSKENDERUNSPOR
|18
|7
|7
|4
|25
|17
|8
|28
|9.FETHİYESPOR
|18
|7
|5
|6
|23
|20
|3
|26
|10.KIRKLARELİSPOR
|18
|5
|8
|5
|20
|19
|1
|23
|11.E KOLEJİ ISPARTA 32
|18
|4
|9
|5
|15
|16
|-1
|21
|12.İNEGÖLSPOR
|18
|4
|8
|6
|16
|19
|-3
|20
|13.KEPEZSPOR
|18
|5
|4
|9
|20
|26
|-6
|19
|14.1461 TRABZON FK
|18
|4
|4
|10
|20
|26
|-6
|16
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|18
|3
|6
|9
|13
|26
|-13
|15
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|18
|2
|6
|10
|19
|33
|-14
|12
|17.ALTAY
|18
|3
|2
|13
|14
|41
|-27
|8
|18.AFYONSPOR
|17
|0
|1
|16
|6
|61
|-55
|-2
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SERİK BELEDİYESPOR
|18
|13
|4
|1
|41
|18
|23
|43
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|18
|13
|2
|3
|34
|15
|19
|41
|3.MENEMEN FK
|18
|10
|4
|4
|31
|14
|17
|34
|4.ARTI DEĞER VANSPOR
|18
|10
|3
|5
|33
|18
|15
|33
|5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|18
|9
|6
|3
|31
|20
|11
|33
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR
|18
|9
|5
|4
|30
|18
|12
|32
|7.BUCASPOR 1928
|18
|9
|3
|6
|24
|21
|3
|27
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|18
|7
|5
|6
|28
|26
|2
|26
|9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|18
|6
|7
|5
|24
|25
|-1
|25
|10.KARAMAN FK
|18
|6
|6
|6
|22
|18
|4
|24
|11.SOMASPOR
|18
|7
|3
|8
|25
|22
|3
|24
|12.ANKARA DEMİRSPOR
|18
|5
|8
|5
|27
|25
|2
|23
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|18
|5
|4
|9
|19
|30
|-11
|19
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|18
|2
|8
|8
|14
|32
|-18
|14
|15.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|18
|4
|3
|11
|20
|35
|-15
|12
|16.DİYARBEKİRSPOR
|18
|1
|7
|10
|7
|24
|-17
|10
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|18
|2
|3
|13
|10
|34
|-24
|9
|18.GİRESUNSPOR
|18
|1
|5
|12
|12
|37
|-25
|-1
Son Dakika › Spor › 2. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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