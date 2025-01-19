2. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

2. Lig 18. Hafta Sonuçları

Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor zirvede.

19.01.2025 17:48
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Nesine 2. Lig'de 18. hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Sarıyer, rakibi Afyonspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle maç oynamamasına rağmen 41 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Serik Belediyespor, puanını 43'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

2. Lig'de 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.SARIYER1712503773041
2.BATMAN PETROLSPOR18130534171739
3.GMG KASTAMONUSPOR18115231151638
4.ALTINORDU18106234142036
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK1894534191531
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1887328171131
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR189362723430
8.İSKENDERUNSPOR187742517828
9.FETHİYESPOR187562320326
10.KIRKLARELİSPOR185852019123
11.E KOLEJİ ISPARTA 32184951516-121
12.İNEGÖLSPOR184861619-320
13.KEPEZSPOR185492026-619
14.1461 TRABZON FK1844102026-616
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR183691326-1315
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1826101933-1412
17.ALTAY1832131441-278
18.AFYONSPOR170116661-55-2
NOT: Altay ve Afyonspor'a 3'er puan silme cezası verildi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.SERİK BELEDİYESPOR18134141182343
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR18132334151941
3.MENEMEN FK18104431141734
4.ARTI DEĞER VANSPOR18103533181533
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR1896331201133
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR1895430181232
7.BUCASPOR 1928189362421327
8.KARACABEY BELEDİYESPOR187562826226
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR186752425-125
10.KARAMAN FK186662218424
11.SOMASPOR187382522324
12.ANKARA DEMİRSPOR185852725223
13.MERKÜR JET ERBAASPOR185491930-1119
14.BELEDİYE DERİNCESPOR182881432-1814
15.ÜLKEA NAZİLLİSPOR1843112035-1512
16.DİYARBEKİRSPOR181710724-1710
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU1823131034-249
18.GİRESUNSPOR1815121237-25-1
NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2. Lig 18. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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