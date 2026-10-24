2. Lig'de Beyaz Grup'un 8. haftası tamamlandı, Ankara Demirspor 7-0 kazandı

2. Lig'de Beyaz Grup'un 8. haftası tamamlandı, Ankara Demirspor 7-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları oynandı; Kırmızı Grup'ta ise 8. hafta bir karşılaşma dışında tamamlandı. Haftanın dikkat çeken sonuçları arasında Ankaraspor'un GMG Kastamonuspor'u 5-1, Ankara Demirspor'un Ekinciler İskenderunspor'u 7-0 yenmesi yer aldı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta maçları yapıldı. Kırmızı Grup'ta ise 8. hafta bir maç dışında tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Sebatspor-Muşspor: 3-2
Ankaraspor- GMG Kastamonuspor: 5-1
Hatayspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3
Çorluspor 1947-Menemen FK: 1-1
Güzide Gebzespor-Somaspor: 4-1
Adana Demirspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1
Aliağa Futbol-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
ISBAŞ Isparta 32-Seza Çimento Elazığspor: 3-4
Kırmızı Grup
Karacabey Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 3-1
Serikspor-Kütahyaspor: 0-2
Ankara Demirspor-Ekinciler İskenderunspor: 7-0
Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK: 1-1
52 Orduspor FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-4
MKE Ankaragücü-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2
Sakaryaspor-Erzincan Futbol: 1-3
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