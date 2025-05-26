Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş mücadelesinde Elazığspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmada yaşanan olaylar maça damga vurdu.

ÜMİT ÖZTÜRK MAÇI TATİL ETTİ

Elazığspor-Van Spor FK maçının ikinci yarısında Elazığspor tribünlerinden atılan yabancı madde yardımcı hakeme isabet etti. Yardımcı hakemin yaralanmasından ötürü hakem maçın hakemi Ümit Öztürk ve ekibi soyunma odasına giderek maçı durdurdu. Yardımcı hakem Murat Temel'in kafasında kanama olduğu görüldü. Maça yaklaşık 45 dakika ara verilirken, iki takım yetkililerine açıklama yapan Hakem Ümit Öztürk maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

MAÇ BAŞLAMADAN DA OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Karşılaşma öncesinde de tansiyon oldukça yükselmişti. Maçın henüz başlamasına dakikalar kala ısınma hareketlerini sürdüren iki takım oyuncuları arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Yaşanan tartışma git gide büyüyerek kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirleriyle kavgaya tutuşurken, olayları önlemek için sahaya inen çevik kuvvet ve özel güvenlik ekiplerinin zorlandığı görüldü. Bu sırada da tribünlerden 'İntikam, intikam, intikam' tezahüratlarının yapıldığı duyulmuştu.

OLAYLAR GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLAMIŞTI

Elazığspor ve Vanspor arasındaki olaylar maça günler öncesinden başladı. Elazığspor camiası, Van'da oynanan ilk maçın ardından saldırıya uğradıklarını ve uzun süre statta mahsur kaldıklarını dile getirdi. Bu doğrultuda rövanş karşılaşması öncesi Elazığ ekibi, şehirdeki tüm otelleri arayarak Vanspor kafilesine kalacak yer tahsis ettirmedi. Kalacak yer bulamayan Vanspor, aldığı kararla maç öncesinde özel uçakla Elazığ'a hareket ederek direkt stada hareket etti.