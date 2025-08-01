2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri Lansmanı Yapıldı

Ankara'da 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin lansmanı, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Keçiören Belediyesi Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Taha Akgül Karakucak Güreşleri Lansmanı, akşam yemeğinde gerçekleştirildi. Organizasyona, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Rıza Kayaalp, Feyzullah Aktürk ile eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve diğer sporcular katıldı.

Programda konuşan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, "2.'sini düzenleyeceğimiz Taha Akgül Karakucak güreşleri 2-3 Ağustos tarihleri arasında Bağlum Stadı'nda yapılacaktır. Karakucak güreşleri; 2028, 2032, 2036 hatta 2040 güreşlerinin inşallah önünü açacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Rıza Kayaalp: "Altyapısal bir sıkıntımız var ama 3-4 sene içinde çözeceğiz"

Geçen yılki gibi yoğun katılımın olmasını temenni eden Rıza Kayaalp ise, "Buradaki kardeşlerimiz her sene bu turnuvaya katılarak hem kendilerini geliştirecekler hem de milli takımlara girmeye çalışacaklar. İnşallah bu güreşler, serbest güreşin büyük bir altyapısı olur. Son zamanlarda altyapısal bir sıkıntımız var. İnşallah 3-4 sene içerisinde bunu toparlayıp en iyi güreşçileri minderlere sürmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, "Bizler, millet olabilme yolunda ilk adımımızı attığımız dönemlerden günümüze kadar bu sporla uğraşan ve bu spora değer veren bir milletin adıyız. Elimizden geldiğince milli ata sporumuza sahip çıkma yolunda kıymetli hocalarımla, sporcularımızla ilerliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA