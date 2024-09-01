2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Amasya Çorum etabı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Amasya Çorum etabı başladı

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Amasya Çorum etabı başladı

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turunun Amasya Çorum etabı Saraydüzü Kışla binası önünden başladı. Amasya Çorum etabına 8 farklı ülke takımı, 17 farklı ülkeden bireysel 89 sporcu katıldı. Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda sporcular 4 etaplık bisiklet turunda toplamda 600 kilometre pedal çevirecek. Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, 2 Eylül'de Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Ankara'daki kurucu Meclis'te sona erecek. Sporculara başarılar dileyen Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, 'Bisiklet Federasyonumuzun yapmış olduğu 2 etap Kurtuluş yolu bisiklet faaliyetinin ilk etabı Havza Amasya programını bitirdik. Sporcularımızı Amasya'da misafir ettik. Bugün de saat 10.30'da Amasya Çorum etabına devam edecekler. Zorlu bir etap. Bütün katılımcı sporcularımıza başarılar diliyorum.' dedi. 22 yaşındaki bisikletçilerden Samet Bulut, 'Buradan ikinci kez start alıyorum. Bu şehri ve bu yarışı da çok seviyorum. Bugün yokuşta başlayan bir gün. Yarında aynı şekilde devam edecek. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.' ifadelerini kullandı. Saraydüzü kışla binası önünden yapılan başlangıç ile sporcular Amasya Çorum etabına ilk adımı attı.

01.09.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turunun Amasya Çorum etabı Saraydüzü Kışla binası önünden başladı.

Amasya Çorum etabına 8 farklı ülke takımı, 17 farklı ülkeden bireysel 89 sporcu katıldı. Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda sporcular 4 etaplık bisiklet turunda toplamda 600 kilometre pedal çevirecek.

Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, 2 Eylül'de Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Ankara'daki kurucu Meclis'te sona erecek.

Sporculara başarılar dileyen Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, "Bisiklet Federasyonumuzun yapmış olduğu 2 etap Kurtuluş yolu bisiklet faaliyetinin ilk etabı Havza Amasya programını bitirdik. Sporcularımızı Amasya'da misafir ettik. Bugün de saat 10.30'da Amasya Çorum etabına devam edecekler. Zorlu bir etap. Bütün katılımcı sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

22 yaşındaki bisikletçilerden Samet Bulut, "Buradan ikinci kez start alıyorum. Bu şehri ve bu yarışı da çok seviyorum. Bugün yokuşta başlayan bir gün. Yarında aynı şekilde devam edecek. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Saraydüzü kışla binası önünden yapılan başlangıç ile sporcular Amasya Çorum etabına ilk adımı attı.

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, Murat Öztürk, Samet Bulut, Saraydüzü, Misafir, Gençlik, Çankırı, amasya, Ankara, Samsun, Eylül, Havza, Çorum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Amasya Çorum etabı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:23:53. #1.13#
SON DAKİKA: 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Amasya Çorum etabı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement