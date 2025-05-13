Makedonya Ligi takımlarından Gostivar forması giyen Alper Potuk, geçtiğimiz günlerde Makedonya Futbol Federasyonu tarafından futboldan 2 yıl men edilmişti. Alper Potuk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Makedonya liginde oynanan Gostivar-Rabotnicki maçında yaşanan olaylar sonrası takım kaptanı Alper Potuk takım arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı vermiş ve takımı maçı terk etmişti. Makedonya Futbol Federasyonu daha sonra Alper Potuk'u 2 yıl futboldan men etmiş, kulübe de para ve men cezaları olmak üzere büyük bir fatura kesmişti.
Öte yandan Makedonya Futbol Federasyonu, Alper Potuk için yeni bir karar aldı. Ajansspor'da yer alan habere göre; federasyon, Alper Potuk'un cezasını kaldırdı. Yıldız futbolcu, futbol kariyerine devam edebilecek.
Bu sezon 24 maça çıkan Alper Potuk, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › 2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme - Son Dakika
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