20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler yarı final maçında Sırbistan'ı 25-21, 25-14, 20-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Organizasyondaki ilk maçında Kosova'yı, ikinci karşılaşmada da Arnavutluk'u 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, finalde Bulgaristan ile Balkan şampiyonluğu için mücadele edecek.
Final karşılaşması, bugün TSİ 18.30'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası - Son Dakika