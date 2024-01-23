 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Romanya'yı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Romanya'yı 3-0 Mağlup Etti

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek galibiyetle başladı. A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçta Kosova ile karşılaşacak. Diğer grupta ise Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Romanya\'yı 3-0 Mağlup Etti
23.01.2024 - 21:23,
Abone Ol

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi ilk maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'ne milliler, galibiyetle başladı. Organizasyonda A Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılar, ilk maçında Romanya'yı 25-19, 25-11, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Kosova ile karşılaşacak.

B Grubu'nda oynanan mücadelede ise Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

voleybol, Romanya, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Romanya'yı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika


10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor

Son Dakika
10:19 Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:15 Dolandırıcılar Eskimiş Davul Derilerini Kullanarak Sahte Eserler Satıyor
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:51:27. #1.12#
SON DAKİKA: 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Romanya'yı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement