Üye Girişi
2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2- - Son Dakika

2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2-

01.10.2021 17:44

- 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi İstanbul'da gerçekleşecek olan 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza töreni yapıldı.

- 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleşecek olan 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza töreni yapıldı.

İstanbul'da Aralık ayında gerçekleşecek olan 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza töreni İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, AIBA Başkanı Umar Kremlev ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı. Törende bir konuşma yapan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, gerçekleştirilecek olan şampiyonayı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda alınan madalyalar ile pekiştireceklerini ifade etti.

Eyüp Gözgeç: "Dünya ve Türk boksuna hizmet etmek için bu organizasyonları yapacağız"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, şampiyonanın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili, "Türkiye'nin boks dünyasında çok önemli bir yeri var. En son yapılan olimpiyatlarda dünya beşincisi Avrupa'da üçüncü, Türki cumhuriyetlerde ve Asya kıtalarında birinci sıradayız. Türk boksu belli bir ivme ve aşama kaydetti. İnşallah bundan sonra da dünya ve Türk boksuna hizmet etmek için bu tür organizasyonları yapacağız. Bize bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türk boksu için ne istediysek verdiler. Finallerde Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle bizleri onurlandıracaklar" dedi.

Umar Kremlev: "Sporcular bizim temelimizdir"

Dünya Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, şampiyonanın İstanbul'da yapılacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Beraber yapacağımız dünya şampiyonasını burada yapacağımız için çok onurluyum. Türkiye çok büyük bir boks ülkesi. Bunu son zamanlarda Türk sporcularının gösterdiği seviyeden anlayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Görüyorum ki boksu burada çok seviyorlar. Bu zamana kadar 3 arenaya gittim gördüm ve tüm tesisler çok iyi. Sizde bu dünya şampiyonasını yapmak için her şey var. Boks dünyasının iyileşmesi ve daha yüksek seviyelere gelmesi için çok reformlar yapıyoruz. Dünya Boks Birliği ile herhangi bir sorun yok ve federasyonlarla yakın ilişkide çalışıyoruz. Onlara maddi ve manevi destek verip onların gerekli ekipmanlarını sağlıyoruz. Sporcular bizim temelimizdir ve onlarla yakın temas halindeyiz. Hangi ülkede olursa olsun biz her zaman boksörlerin hakkını savunacağız. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sayesinde biz burada uluslararası bir kongre yapacağız ve orada da çok önemli sorunları konuşacağız" şeklinde konuştu.

Hamza Yerlikaya: "Bu şampiyonada yeni Buse Nazların çıkmasını arzu ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu ve büyük kesimin boksa yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Biz bunu bilerek hem Cumhurbaşkanımız hem Bakanımızla yaptığımız istişareler sonucunda buraya ev sahipliği yapabiliriz dedik. Biz büyük organizasyonları yapabilen, her türlü organizasyonun altından kalkabilen bir ülkeyiz. Bu şampiyonalarda yeni Buse Nazların çıkmasını arzu ediyoruz. Dünya boksu büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşıyorken Dünya Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev ciddi atılımlar yaparak iyi bir düzene sokmaya başladı. Burada bundan sonraki dünya ve Avrupa şampiyonalarında yapılacak olan organizasyonların kararlarının alınacağı bir kongre yapılacak. İnşallah burada büyük şampiyonların çıkacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda bir heyecan ve sevgiyle kalbimiz duracak gibi dediysek burada da kızlarımızı izleme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Tören, atılan imzaların ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2-
2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2-
2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2-
2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2-

Hamza Yerlikaya, İstanbul, Türk, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2- - Son Dakika Spor


Son Dakika

Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı 18:11 Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı 17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin 17:41 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi

Son Dakika Haberleri
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak         
18:13
Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim         
18:05
İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı         
17:51
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 18:39:19. #1.12#
SON DAKİKA: 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2- - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement