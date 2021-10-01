2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi -2

- 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası imza töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleşecek olan 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza töreni yapıldı.

İstanbul'da Aralık ayında gerçekleşecek olan 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza töreni İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, AIBA Başkanı Umar Kremlev ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı. Törende bir konuşma yapan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, gerçekleştirilecek olan şampiyonayı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda alınan madalyalar ile pekiştireceklerini ifade etti.

Eyüp Gözgeç: "Dünya ve Türk boksuna hizmet etmek için bu organizasyonları yapacağız"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, şampiyonanın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili, "Türkiye'nin boks dünyasında çok önemli bir yeri var. En son yapılan olimpiyatlarda dünya beşincisi Avrupa'da üçüncü, Türki cumhuriyetlerde ve Asya kıtalarında birinci sıradayız. Türk boksu belli bir ivme ve aşama kaydetti. İnşallah bundan sonra da dünya ve Türk boksuna hizmet etmek için bu tür organizasyonları yapacağız. Bize bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türk boksu için ne istediysek verdiler. Finallerde Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle bizleri onurlandıracaklar" dedi.

Umar Kremlev: "Sporcular bizim temelimizdir"

Dünya Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, şampiyonanın İstanbul'da yapılacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Beraber yapacağımız dünya şampiyonasını burada yapacağımız için çok onurluyum. Türkiye çok büyük bir boks ülkesi. Bunu son zamanlarda Türk sporcularının gösterdiği seviyeden anlayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Görüyorum ki boksu burada çok seviyorlar. Bu zamana kadar 3 arenaya gittim gördüm ve tüm tesisler çok iyi. Sizde bu dünya şampiyonasını yapmak için her şey var. Boks dünyasının iyileşmesi ve daha yüksek seviyelere gelmesi için çok reformlar yapıyoruz. Dünya Boks Birliği ile herhangi bir sorun yok ve federasyonlarla yakın ilişkide çalışıyoruz. Onlara maddi ve manevi destek verip onların gerekli ekipmanlarını sağlıyoruz. Sporcular bizim temelimizdir ve onlarla yakın temas halindeyiz. Hangi ülkede olursa olsun biz her zaman boksörlerin hakkını savunacağız. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sayesinde biz burada uluslararası bir kongre yapacağız ve orada da çok önemli sorunları konuşacağız" şeklinde konuştu.

Hamza Yerlikaya: "Bu şampiyonada yeni Buse Nazların çıkmasını arzu ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu ve büyük kesimin boksa yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Biz bunu bilerek hem Cumhurbaşkanımız hem Bakanımızla yaptığımız istişareler sonucunda buraya ev sahipliği yapabiliriz dedik. Biz büyük organizasyonları yapabilen, her türlü organizasyonun altından kalkabilen bir ülkeyiz. Bu şampiyonalarda yeni Buse Nazların çıkmasını arzu ediyoruz. Dünya boksu büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşıyorken Dünya Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev ciddi atılımlar yaparak iyi bir düzene sokmaya başladı. Burada bundan sonraki dünya ve Avrupa şampiyonalarında yapılacak olan organizasyonların kararlarının alınacağı bir kongre yapılacak. İnşallah burada büyük şampiyonların çıkacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda bir heyecan ve sevgiyle kalbimiz duracak gibi dediysek burada da kızlarımızı izleme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Tören, atılan imzaların ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.